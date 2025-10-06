Столичный суд конфисковал землю экс-главы ЮКОСа Ходорковского на Рублевке

Фото: ТАСС/OLIVIER HOSLET (Михаил Ходорковский признан в РФ иноагентом)

Мещанский суд Москвы конфисковал земельный участок экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (признан в РФ иноагентом), расположенный в подмосковной Жуковке (на Рублевке. – Прим. ред.), сообщает РИА Новости со ссылкой на решение судьи.

С соответствующим иском в суд ранее обратились судебные приставы, которые занимаются исполнительным производством по долгу Ходорковского и экс-главы "Менатепа" Платона Лебедева.

При этом официально конфискуемый участок зарегистрирован на бывшего совладельца ЮКОСа Владимира Дубова, который скрывается от российского правосудия и еще в 2012 году был заочно приговорен к 8 годам заключения за хищение бюджетных средств.

Ранее общественники попросили Генпрокуратуру изъять в пользу государства квартиру экс-премьера РФ Михаила Касьянова (признан иноагентом в РФ). Недвижимость на Рочдельской улице площадью 427 квадратных метров бывший премьер-министр получил в качестве служебного жилья в начале 2000-х годов. Уточнялось, что имущество находится в собственности не только Касьянова, но и его жены.

