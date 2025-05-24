Суд взыскал более 16 млрд рублей с экс-чиновников и компаний на Камчатке

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Ленинский районный суд Владивостока удовлетворил иск Генпрокуратуры на 16,7 миллиарда рублей к бывшим замминистра имущественных и земельных отношений Камчатского края Владимиру Балакаеву, зампреду правительства края Юрию Зубарю, депутату заксобрания Александру Иванчею, а также юридическим и физическим лицам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя одного из ответчиков.

Прокуроры потребовали вернуть в доход РФ имущество трех ответчиков на основании того, что оно было приобретено коррупционным путем. В частности, было установлено, что фигуранты через третьих лиц владели и управляли группой компаний "Терминал" и морским портом Петропавловска-Камчатского.

Кроме того, они покупали на территории Камчатского и Приморского краев хозяйствующие субъекты, а затем извлекали нелегальную прибыль для себя и своих родственников.

В конечном итоге суд удовлетворил иск прокуратуры и постановил обратить указанные в нем объекты в доход государства.

Ранее суд в Новосибирске конфисковал у экс-начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции местного УМВД Андрея Хомина 15 объектов недвижимости.

В свою очередь, в Тамбовской области экс-замгубернатора региона Сергея Иванова отправили в СИЗО до 20 июля в рамках дела о коррупции. Он обвиняется в получении около 2,6 миллиона рублей взятки от главы "Русагро" Вадима Мошковича.