Экс-замгубернатора Тамбовской области Иванова арестовали по делу о коррупции

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Бывшего замглавы администрации Тамбовской области Сергея Иванова отправили в СИЗО до 20 июля в рамках дела о коррупции. Об этом сообщает телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы.

"Суд отказал в удовлетворении ходатайства обвиняемого и его защитника об избрании Иванову иной, более мягкой меры пресечения, не связанной с лишением свободы, в том числе в виде домашнего ареста либо запрета определенных действий", – говорится в сообщении.

Как уточнил источник ТАСС в правоохранительных органах, экс-замгубернатора Тамбовской области обвиняется в получении около 2,6 миллиона рублей взятки от главы "Русагро" Вадима Мошковича. Вместе с тем на сайте судов общей юрисдикции Москвы у Иванова указана статья 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями").

Защита планирует обжаловать решение об аресте экс-чиновника.

Ранее сообщалось, что Мошкович дал Иванову взятку в особо крупном размере, когда тот в период с 2015 по 2020 год находился на должности замглавы администрации Тамбовской области. Основатель "Русагро" рассчитывал на покровительство структурам в регионе, в том числе на выделение миллиардных субсидий.

В марте Мошковичу и экс-гендиректору "Русагро" Максиму Басову предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями. Спустя время их заключили под стражу. Мошкович вину не признал.