Суд в Новосибирске изъял у экс-главы УМВД Хомина 15 объектов недвижимости

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Суд в Новосибирске конфисковал у экс-начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции местного УМВД Андрея Хомина 15 объектов недвижимости, передает пресс-служба Генпрокуратуры России.

Своим решением инстанция удовлетворила исковое заявление прокуратуры об обращении в доход государства его имущества. Как выяснили в надзорном ведомстве, в собственности у Хомина находился в том числе дом площадью более 300 "квадратов", 14 машин и гидроцикл.

Общая стоимость всего вышеперечисленного превысила 69 миллионов рублей. При этом законность доходов, за счет которых бывший полицейский и приобрел имущество, подтверждена не была.

Сам иск в суд был подан по результатам проверки, проведенной Генпрокуратурой в 2024 году, в связи с обвинениями в сторону Хомина в получении взяток за покровительство незаконной игорной деятельности в Новосибирске.

Кроме того, правоохранители выяснили, что обвиняемый скрывал свои коррупционные активы, оформляя их на родственников и близких людей. В частности, имущество регистрировалось на его бывшую супругу, с которой он формально развелся в 2017 году, но фактически продолжал жить вместе.

Ранее под задержание подпал глава администрации Новочеркасска Ростовской области Юрий Лысенко. В рамках возбужденного уголовного дела в его офисе, дома и у родственников провели обыски.

Позднее выяснилось, что Лысенко получил взятку в размере 8 миллионов рублей от застройщика. Она была в виде земельного участка и строительства жилого дома.

Задержанный, по версии следствия, организовал строительство школы на застраиваемой территории за счет бюджета и включил этот объект в программу развития Ростовской области.

