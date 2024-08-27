ФСБ: активы экс-депутата Госдумы Сопчука на 41 млрд руб переданы государству

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Суд обратил в доход государства активы бывшего депутата Госдумы Сергея Сопчука на сумму 41 миллиард рублей, а также 79 объектов движимого и недвижимого имущества, сообщает ТАСС.

Такое решение принял Замоскворецкий районный суд Москвы на основании материалов, представленных ФСБ, по иску Генеральной прокуратуры РФ.

В отношении Сопчука расследуется уголовное дело о незаконном участии в предпринимательской деятельности и отмывании средств и иного имущества, приобретенного в результате совершения преступления.

Ранее Мещанский суд Москвы изъял около миллиарда рублей и свыше 1,8 миллиона долларов с бывшего руководителя ЮКОСа Михаила Ходорковского (признан в РФ иноагентом) и экс-главы МЕНАТЕПа Платона Лебедева.

Ходорковский и Лебедев учредили компанию Group MENATEP Limited для сокрытия преступных схем и незаконного вывода денег в офшор на Гибралтаре. Также для этих же целей они создали холдинг, включающий различные компании. Выручку с них они копили на банковских счетах. При этом на сегодняшний день подсудимые не возместили ущерб по возбужденному в ноябре 2005 года исполнительному производству, которое до сих не завершено.

