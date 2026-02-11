Politico: ИИ-министр Албании может лишиться внешности из-за нарушения авторских прав

Фото: AP Photo/Vlasov Sulaj

ИИ-министр Албании по имени Диэлла (Diella, в переводе с албанского языка – Солнце. – Прим. ред.) может утратить собственную внешность из-за нарушения авторских прав. Об этом сообщило Politico.

По имеющимся данным, актриса Анила Биша, чья внешность и голос были использованы для создания Диэллы, подала в суд на правительство и частную компанию, участвовавшую в проекте.

По ее словам, правительство продолжает использовать ее образ после истечения срока контракта 31 декабря 2025 года, который изначально ограничивал использование Диэллы порталом e-Albania. Актриса намерена добиться судебного запрета на использование ее изображения и компенсации за "значительный и необратимый ущерб".

В свою очередь, пресс-секретарь правительства Албании Манджоли Хаса назвала иск "абсурдным", но выразила готовность к судебному разбирательству.

Ранее Албания заявляла о создании первого в мире ИИ-министра для борьбы с коррупцией, однако президент страны не утвердил Диэллу в составе правительства. Позднее стало известно, что сотрудников компании, занимавшихся созданием Диэллы, обвинили в коррупции.