Флорист Сафронова: букет роз к 14 февраля обойдется в Москве примерно в 4 тыс руб

Букет из красных роз на 14 февраля обойдется москвичам в среднем в 4 тысячи рублей в 2026 году. Об этом Москве 24 рассказала президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

Она напомнила, что в День всех влюбленных популярностью традиционно пользуются красные розы.





Валентина Сафронова президент Ассоциации российских флористов При этом мужчины чаще выбирают крупные колумбийские. Учитывая ажиотаж в связи с праздником, цены поднимутся примерно на 15%. В итоге один цветок обойдется в среднем в 300 рублей. Достойный же букет из девяти штук с добавлением декоративной зелени будет стоить в районе 4 тысяч рублей.

Наиболее дешевым вариантом окажется мимоза, которую уже начали привозить из Абхазии. В среднем одна пушистая ветка обойдется в 100 рублей. Однако флорист предупредила, что в теплом помещении мимоза быстро засыхает.

Наиболее оптимальным вариантом Сафронова назвала букет из тюльпанов. При относительно невысокой цене эти цветы могут сохранять свежесть вплоть до недели.

"Простой цветок обойдется в пределах 50–70 рублей, а сортовой, с бахромой, попугайный может стоить от 200 до 250. Главное, выбирать слегка зеленоватые бутоны: тогда прямо в вазе они начнут набирать силу, увеличиваться в размере и набирать цвет", – пояснила Сафронова.

