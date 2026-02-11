Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 февраля, 18:58

Общество
Главная / Новости /

Флорист Сафронова: букет роз к 14 февраля обойдется в Москве примерно в 4 тыс руб

Флорист назвала среднюю стоимость букета ко Дню всех влюбленных

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Букет из красных роз на 14 февраля обойдется москвичам в среднем в 4 тысячи рублей в 2026 году. Об этом Москве 24 рассказала президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

Она напомнила, что в День всех влюбленных популярностью традиционно пользуются красные розы.

При этом мужчины чаще выбирают крупные колумбийские. Учитывая ажиотаж в связи с праздником, цены поднимутся примерно на 15%. В итоге один цветок обойдется в среднем в 300 рублей. Достойный же букет из девяти штук с добавлением декоративной зелени будет стоить в районе 4 тысяч рублей.
Валентина Сафронова
президент Ассоциации российских флористов

Наиболее дешевым вариантом окажется мимоза, которую уже начали привозить из Абхазии. В среднем одна пушистая ветка обойдется в 100 рублей. Однако флорист предупредила, что в теплом помещении мимоза быстро засыхает.

Наиболее оптимальным вариантом Сафронова назвала букет из тюльпанов. При относительно невысокой цене эти цветы могут сохранять свежесть вплоть до недели.

"Простой цветок обойдется в пределах 50–70 рублей, а сортовой, с бахромой, попугайный может стоить от 200 до 250. Главное, выбирать слегка зеленоватые бутоны: тогда прямо в вазе они начнут набирать силу, увеличиваться в размере и набирать цвет", – пояснила Сафронова.

Ранее астролог Мила Венецианская рассказала, что 14 февраля 2026 года Венера, планета отношений, любви и чувственности, будет находиться в знаке Рыб. Благодаря этому день наполнится флером романтики, флирта и заставит испытывать весь спектр нежных эмоциональных состояний.

Читайте также


Трошина Любовь

обществоэксклюзив

Главное

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

Начнут ли банки предоставлять скидки для клиентов маркетплейсов?

Эксперты уверены: финансировать скидки на маркетплейсах захотят не все организации

ЦБ фактически пытается разделить бизнес платформ с банковским сектором

Читать
закрыть

Как могут поменяться условия работы для беременных в РФ?

Эксперты предлагают предоставить беременным права выбора формата занятости

Рабочий день для сотрудниц с маленькими детьми может сократиться без потери в зарплате

Читать
закрыть

Что грозит Telegram за неисполнение российского законодательства?

Мессенджеру может грозить штраф на общую сумму до 64 миллионов рублей

На платформу составлено 8 административных протоколов

Читать
закрыть

Чем опасны готовые поделки с маркетплейсов?

Использование таких наборов ведет к снижению самостоятельности и изобретательности у детей

В результате у детей формируется убеждение, что любую задачу можно просто купить

Читать
закрыть

Как будут проверять фильмы на традиционные ценности в РФ?

Фильмы, где есть неуважение к традиционным ценностям, будут удалены из свободного доступа

Мера прежде всего касается голливудских картин, которые показывают в РФ в рамках параллельного импорта

Читать
закрыть

Как топливный кризис на Кубе повлиял на туристов?

Сейчас на Кубе находится около четырех тысяч организованных путешественников из РФ

Местные популярные отели приостановили работу, а туристов бесплатно переселили в другие гостиницы

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на ЖКУ?

Стоит поставить индивидуальные приборы учета, если их нет в квартире

Необходимо внимательно изучать квитанции на предмет дополнительных услуг

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика