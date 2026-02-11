Актер Вольфганг Черни заявил, что любит Москву, особенно за ее безопасность

Фото: ТАСС/Сергей Виноградов

Австрийский и российский актер Вольфганг Черни признался, что, находясь в Москве, он чувствует себя в безопасности. Об этом он рассказал в интервью изданию "Москвич".

"За все время моего пребывания здесь ни разу не было момента, когда я чувствовал себя в опасности или под угрозой. К сожалению, во многих больших городах это не так", – подчеркнул актер.

По его словам, любимыми местами для прогулок стали набережные вдоль Москвы-реки, особенно участки возле Нескучного сада и Парка Горького. В качестве любимого района Черни назвал Хамовники, где много кафе, ресторанов и спортивных объектов, включая "Лужники".

Актер отметил, что любил проводить время в кафе "О Ле", где он зачастую писал сценарии и встречался с друзьями, хотя заведение закрылось год назад. Среди мест, которые он хотел бы посетить, но пока не успел, артист назвал Музей космонавтики.

"Москвичи – очень деловые люди. Они не ждут возможностей, а создают их сами и при этом интересуются искусством и культурой", – добавил Черни.

Актер также рассказал о новых кинопроектах в России. Например, в кинотеатрах на данный момент идет комедия "Равиоли Оли" с участием Ольги Бузовой, а летом или осенью ожидается еще один крупный российский проект, подробности которого пока не раскрываются.

Черни отметил, что Москва меняется к лучшему и он хотел бы видеть такой же прогресс в других крупных российских городах. В качестве небольшого пожелания он добавил, что расширение сети велосипедных дорожек сделало бы город еще более комфортным для жителей.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Москве появятся всесезонные спортивные площадки и комплексы. К 2028 году их должно быть более 150. 68 объектов будет обновлено.

По его словам, в следующем году на развитие физической культуры и спорта будет выделено 173,3 миллиарда рублей. Планируется и создание более 500 километров лыжных трасс, включая 242 километра флагманских трасс в каждом округе столицы.