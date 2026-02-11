Форма поиска по сайту

11 февраля, 18:56

Культура

На Арбате откроется уличная фотовыставка к 95-летию Москонцерта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жители и гости Москвы с 12 февраля могут посетить уличную фотовыставку "Легендарный Москонцерт: Вчера. Сегодня. Завтра" на Арбате, передал портал мэра и правительства столицы.

В 2026 году Москонцерту исполнилось 95 лет. На выставке у гостей появится возможность увидеть архивные и современные фотографии культовых артистов, например, Надежды Бабкиной, Надежды Кадышевой, Лидии Руслановой, Леонида Утесова и других.

Замруководителя департамента культуры Ака Марзаева назвала выставку возможностью осмыслить путь, который прошел Москонцерт.

"Мы хотим, чтобы зрители увидели в фотографиях не только артистов, но и идеалы, которые они воспевают своим творчеством", – сказала Марзаева.

Фотопроект охватит все направления деятельности Москонцерта, в том числе работу Культбригад. Выставка подготовлена московской дирекцией массовых мероприятий и Москонцертом, подведомственным столичному департаменту культуры.

Ранее сообщалось, что жители и гости Москвы с 20 февраля смогут посетить арт-проект "РУниверсум" в Петровском путевом дворце. Он посвящен исконно-русским традициям. Гости смогут увидеть настоящие предметы хуторского быта, например жернов и ткацкий станок.

Организовывает экспозицию платформа "RU.Локация" при поддержке правительства Москвы.

