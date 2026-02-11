Форма поиска по сайту

11 февраля, 21:16

Транспорт

Возобновлена работа причала "Сердце столицы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Работа причала "Сердце столицы" возобновлена. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Причал первого маршрута регулярного речного электротранспорта временно был закрыт по техническим причинам. В настоящее время электросуда вновь курсируют по привычному маршруту.

До этого из-за сложной ледовой обстановки приостанавливалась работа причалов "Трехгорный", "Московская верфь" и "Нагатинский затон" для обеспечения движения судов на линиях задействовали пять ледоколов.

Кроме того, жителей столицы информировали о возможном увеличении интервалов движения электросудов на маршрутах регулярного речного электротранспорта. Департамент транспорта объяснил это ухудшением ледовой обстановки на Москве-реке.

