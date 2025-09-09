Свыше 80% перевозок в Москве совершены на элетротранспорте

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Свыше 80% перевозок в Москве совершается на транспорте на электрической тяге, сообщила пресс-служба Дептранса со ссылкой на заммэра Максима Ликсутова.

Вице-мэр поздравил жителей столицы с Днем электротранспорта и напомнил, что в Москве курсируют круглогодичные речные электросуда, а также работают крупнейший в Европе парк электробусов и развитая зарядная инфраструктура, доступная для всех горожан и туристов.

"Также расширяются сервисы аренды: столичный парк пополняют электромобили каршеринга, электровелосипеды и электросамокаты. Продолжим развивать электротранспорт по поручению мэра Москвы Сергея Собянина", – отметил Ликсутов.

Департамент напомнил, что Москва лидирует среди всех европейских городов по количеству электробусов. Они составляют 30% от всего парка наземного общественного транспорта.

Помимо этого, жители и гости столицы передвигаются по городу на современных поездах метро и МЦД "Москва-2024" и "Иволга 4.0". При этом 29 речных судов ходят по трем маршрутам круглый год. Количество поездок на них превышает 2,5 миллиона. Трамвайный парк тем временем обновлен на 97%.

Безопасную обстановку на столичных улицах обеспечивают мобильные комплексы фотовидеофиксации Центра организации дорожного движения (ЦОДД), базирующиеся на "Москвич 3е", а также сотрудники велопатруля на электровелосипедах.

"На электрических самокатах ежедневно совершают более 330 тысяч поездок. На электровелосипедах – более 2,9 миллиона поездок с начала сезона, а на электроскутерах – более 67 тысяч", – отметило ведомство.

Более того, в столице в рамках проекта "Энергия Москвы" функционируют свыше 350 зарядных станций для электромобилей. В этом году также был открыт первый в России зарядный хаб "Южный".

В настоящий момент в Москве на 223 маршрутах работают уже 2 470 электробусов. За 7 лет на них совершено более 800 миллионов поездок.

Ликсутов ранее отметил, что с 2018 года специалисты модернизировали 9 эксплуатационных площадок для обслуживания электробусов, открыли 3 инновационных парка "Красная Пахра", "Митино" и "Салтыковка", подключили 400 зарядных станций по всему городу.

