Более 800 млн поездок совершено на электробусах в Москве за 7 лет

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В Москве на 223 маршрутах работают уже 2 470 электробусов. За 7 лет на них совершено более 800 миллионов поездок, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов напомнил, что самый современный и экологичный транспорт отечественного производства курсирует в городе с 1 сентября 2018 года.

За это время специалисты модернизировали 9 эксплуатационных площадок для обслуживания электробусов, открыли 3 инновационных парка для электробусов "Красная Пахра", "Митино" и "Салтыковка", подключили 400 зарядных станций для электробусов по всему городу и обучили более 4,5 тысячи профессиональных водителей.

Каждые несколько лет электробусы в Москве меняются, в них появляются улучшенные сервисы и технические характеристики.

"Москва – лидер среди городов Европы и США по количеству электротранспорта и продолжит удерживать этот статус в будущем. В этом году уже 115 инновационных машин нового поколения вышли на маршруты", – добавил Ликсутов.

Ранее в Мосгортрансе рассказывали, что в столице могут появиться электробусы с функцией беспилотного управления. В рамках контракта планируется поставить порядка 5 экспериментальных автобусов на электрической тяге, которые будут иметь полностью цифровое управление.

Их также оснастят электроуправляемой рулевой рейкой, интеллектуальным контролем скорости и системой зрения, а также лидарами, камерами распознавания и радарами.

