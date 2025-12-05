Город выставил на торги право на комплексное развитие участков на Куркинском шоссе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Москва выставила на торги право на комплексное развитие трех участков на Куркинском шоссе. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, передает RT.

Участки, расположенные в Северном Тушине и Куркине, объединены в один проект комплексного развития территорий (КРТ), уточнил вице-мэр, добавив, что их суммарная площадь достигает 2,9 гектара.

"Победитель торгов сможет построить там жилье и сопутствующую инфраструктуру, включая объекты спорта, здравоохранения и торговли", – отметил Ефимов, уточнив, что проект создаст около 570 новых рабочих мест.

В свою очередь, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский подчеркнул, что на данных участках инвестор сможет возвести примерно 39,7 тысячи квадратных метров недвижимости, включая более 21 тысячи "квадратов" жилья и почти 18 тысяч "квадратов" необходимой инфраструктуры.

Участниками аукциона могут стать любые заинтересованные компании, в том числе из регионов, при наличии у них опыта строительства капитальных объектов общей площадью не менее 3,9 тысячи "квадратов" за последние 5 лет.

При подаче заявки на торги необходимо предоставить документы, подтверждающие ввод недвижимости в эксплуатацию, а также внести задаток в 20% от начальной стоимости лота, которая составляет 73,82 миллиона рублей.

Ранее город выставил на аукцион два нежилых помещения для бизнеса рядом со станцией метро "Тульская". Помещения имеют свободное назначение и расположены по адресу Дубининская улица, дом 69а.

Кроме того, в столице выставили на аукционы четыре коммерческих помещения свободного назначения в Басманном районе. Объекты размещены в доме 6 в Посланниковом переулке. Рядом находится станция метро "Бауманская".