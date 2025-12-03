Форма поиска по сайту

03 декабря, 09:49

Помещение для бизнеса выставлено на торги в Солнцеве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Москва выставила на торги крупное помещение свободного назначения в районе Солнцево. Его площадь превышает 400 квадратных метров, заявил глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

"Свободное назначение позволяет открыть здесь офисный центр, коворкинг, фитнес-зал или другой вид бизнеса. В шаговой доступности расположена станция метро "Говорово", – цитирует Пуртова портал мэра и правительства Москвы.

Помещение расположено на втором этаже дома 6 по улице 50 лет Октября. Прием заявок на участие в аукционе продлится до 4 декабря, сами торги состоятся 16-го числа.

В целом за 9 месяцев Западный административный округ занял второе место по числу проданной недвижимости для бизнеса. Инвесторы купили 82 помещения и одно здание, общая площадь недвижимости составила почти 16,9 тысячи "квадратов", рассказала руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Кроме того, в Ново-Переделкине приобрели сразу 5 помещений на первом этаже дома 2, корпуса 2 в Чоботовском проезде. Их площадь варьировалась от 130 до почти 340 "квадратов", добавила она.

Ранее город выставил на торги 18 помещений в Южном Тушине. Площадь объектов составляет от 34,6 до 110,7 "квадрата". Все они находятся на первом этаже дома 2а в проезде Досфлота, имеют отдельный вход и подключены к коммуникациям.

"Торги Москвы": продажа помещений в ЮЗАО

