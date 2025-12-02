Москва выставила на торги 18 помещений в Южном Тушине

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Москва выставила на аукционы 18 нежилых помещений в районе Южное Тушино. Площадь объектов варьируется от 34,6 до 110,7 квадратного метра, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Помещения расположены на первом этаже дома 2а в проезде Досфлота. Они имеют отдельный вход и подключены к основным инженерным коммуникациям.

Глава департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов назвал Южное Тушино динамично развивающимся районом с хорошей транспортной доступностью и растущим спросом на коммерческие площади.

Прием заявок на торги завершится 8 декабря, сами аукционы состоятся 15-го числа. Их победители смогут разместить в купленных помещениях пункты выдачи заказов, кафе или магазины, уточнил Пуртов.

Ранее на аукционы выставили два помещения свободного назначения площадью 326,7 и 343,1 "квадрата". Они находятся в районах Братеево и Даниловском. По словам Пуртова, подобную недвижимость приобретают под супермаркеты, спортивные, медицинские или образовательные организации.