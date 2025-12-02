Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 декабря, 10:56

Город

Москва выставила на торги 18 помещений в Южном Тушине

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Москва выставила на аукционы 18 нежилых помещений в районе Южное Тушино. Площадь объектов варьируется от 34,6 до 110,7 квадратного метра, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Помещения расположены на первом этаже дома 2а в проезде Досфлота. Они имеют отдельный вход и подключены к основным инженерным коммуникациям.

Глава департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов назвал Южное Тушино динамично развивающимся районом с хорошей транспортной доступностью и растущим спросом на коммерческие площади.

Прием заявок на торги завершится 8 декабря, сами аукционы состоятся 15-го числа. Их победители смогут разместить в купленных помещениях пункты выдачи заказов, кафе или магазины, уточнил Пуртов.

Ранее на аукционы выставили два помещения свободного назначения площадью 326,7 и 343,1 "квадрата". Они находятся в районах Братеево и Даниловском. По словам Пуртова, подобную недвижимость приобретают под супермаркеты, спортивные, медицинские или образовательные организации.

"Торги Москвы": объекты в СВАО

Читайте также


город

Главное

Как прошли переговоры России и США в Кремле?

Закрытая часть переговоров заняла почти пять часов

Москва может согласиться с некоторыми позициями американского плана

Читать
закрыть

Введут ли в России штрафы за кибербуллинг?

В Госдуме предложили ввести штрафы размером до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг

Эксперты уверены: масштабы травли в школах достигли уровня, который можно назвать социальным бедствием

Читать
закрыть

Какой будет зима в Москве в 2025–2026 году?

Первый месяц зимы в столице окажется теплым

Бесснежной зимы, как в прошлом году, не будет

Читать
закрыть

Москвичи смогут увидеть "холодную" Луну 5 декабря

В этот момент к Земле будет обращена вся освещенная Солнцем сторона лунного диска

Эксперты отмечают: полнолуние– это пик энергии месяца

Читать
закрыть

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

Стоит ли искать работу в декабре и январе?

Сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии

Однако поиск работы станет плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости

Читать
закрыть

Стоит ли ждать блокировку WhatsApp в России?

Поводом для ускорения блокировки стала утечка дипломатических переговоров

Эксперты уверены: мессенджер заблокируют в течение полугода, но решение не повлияет на россиян

Читать
закрыть

Как выбрать качественную красную икру перед Новым годом?

При выборе важно обращать внимание на целостность упаковки

Стоит проверять маркировку "Честный знак"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика