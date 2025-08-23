23 августа, 15:16Мэр Москвы
Собянин: в Москве с начала года запущено девять новых магистральных маршрутов
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве с начала года запустили девять новых магистральных маршрутов. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем канале в мессенджере MAX.
Как отметил мэр столицы, перемещения горожан по городу стали еще быстрее и комфортнее.
"Они проходят по основным улицам и магистралям города, тем самым соединяя разные районы через центр, а отдаленные – с метро, МЦД и трамваями", – пояснил Собянин.
По его словам, интервал движения магистральных маршрутов составляет 5–6 минут. Кроме того, их можно узнать по букве "м" или "е" в начале номера и по цвету в городской навигации.
При этом пересадки между магистральными и другими маршрутами наземного транспорта бесплатные.
Собянин подчеркнул, что один из самых популярных маршрутов на северо-западе столицы е24 проходит почти по всей Северо-Западной хорде. Он соединяет Беловежскую улицу в Можайском районе со станцией метро "Петровско-Разумовская", а также проходит через семь станций метрополитена, МЦК и МЦД.
Всего на магистральных маршрутах курсирует около 1 100 автобусов и электробусов. В рабочие дни на них совершается свыше 900 тысяч поездок.
Ранее сообщалось, что два автобусных маршрута изменятся на юге столицы. В частности, автобусы с823 начнут подъезжать к входу на Котляковское кладбище в часы его работы. Маршрут с850 пройдет по 1-му Котляковскому переулку и Деловой улице вместо Пролетарского проспекта и улицы Бехтерева.
Корректировка позволит улучшить транспортную доступность в районах промзоны Котляково и Котляковского кладбища.
