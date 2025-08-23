Собянин: в Москве с начала года запущено девять новых магистральных маршрутов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве с начала года запустили девять новых магистральных маршрутов. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем канале в мессенджере MAX.

Как отметил мэр столицы, перемещения горожан по городу стали еще быстрее и комфортнее.

"Они проходят по основным улицам и магистралям города, тем самым соединяя разные районы через центр, а отдаленные – с метро, МЦД и трамваями", – пояснил Собянин.

По его словам, интервал движения магистральных маршрутов составляет 5–6 минут. Кроме того, их можно узнать по букве "м" или "е" в начале номера и по цвету в городской навигации.

При этом пересадки между магистральными и другими маршрутами наземного транспорта бесплатные.

Собянин подчеркнул, что один из самых популярных маршрутов на северо-западе столицы е24 проходит почти по всей Северо-Западной хорде. Он соединяет Беловежскую улицу в Можайском районе со станцией метро "Петровско-Разумовская", а также проходит через семь станций метрополитена, МЦК и МЦД.

Всего на магистральных маршрутах курсирует около 1 100 автобусов и электробусов. В рабочие дни на них совершается свыше 900 тысяч поездок.

Ранее сообщалось, что два автобусных маршрута изменятся на юге столицы. В частности, автобусы с823 начнут подъезжать к входу на Котляковское кладбище в часы его работы. Маршрут с850 пройдет по 1-му Котляковскому переулку и Деловой улице вместо Пролетарского проспекта и улицы Бехтерева.

Корректировка позволит улучшить транспортную доступность в районах промзоны Котляково и Котляковского кладбища.

