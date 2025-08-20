20 августа, 11:59Транспорт
Два автобусных маршрута изменятся на юге Москвы
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Два автобусных маршрута изменятся на юге столицы с 23 августа, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
В частности, автобусы с823 начнут подъезжать к входу на Котляковское кладбище в часы его работы. Маршрут с850 пройдет по 1-му Котляковскому переулку и Деловой улице вместо Пролетарского проспекта и улицы Бехтерева.
Как отметил Ликсутов, корректировка маршрутов позволит улучшить транспортную доступность в районах промзоны Котляково и Котляковского кладбища.
Кроме того, с 11:30 до 12:30 23 августа изменится график движения трамваев. Они не будут курсировать между Павелецким вокзалом и станцией метро "Чистые пруды". Это связано с проведением Московского транспортного фестиваля.
