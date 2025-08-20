Два автобусных маршрута изменятся на юге Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Два автобусных маршрута изменятся на юге столицы с 23 августа, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

В частности, автобусы с823 начнут подъезжать к входу на Котляковское кладбище в часы его работы. Маршрут с850 пройдет по 1-му Котляковскому переулку и Деловой улице вместо Пролетарского проспекта и улицы Бехтерева.

Как отметил Ликсутов, корректировка маршрутов позволит улучшить транспортную доступность в районах промзоны Котляково и Котляковского кладбища.

Кроме того, с 11:30 до 12:30 23 августа изменится график движения трамваев. Они не будут курсировать между Павелецким вокзалом и станцией метро "Чистые пруды". Это связано с проведением Московского транспортного фестиваля.