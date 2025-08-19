Форма поиска по сайту

19 августа, 17:30

Транспорт

Трамваи не будут ходить между Павелецким вокзалом и метро "Чистые пруды" 23 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

График движения трамваев изменится с 11:30 до 12:30 в субботу, 23 августа. Общественный транспорт не будет ходить между Павелецким вокзалом и станцией метро "Чистые пруды", предупредили в пресс-службе Дептранса Москвы.

Изменения связаны с проведением Московского транспортного электрофестиваля. На указанный период трамваи будут курсировать по измененным маршрутам. В частности:

  • трамвай А будет следовать от МЦД Калитники через метро "Пролетарская" до станции МЦК Дубровка;
  • трамвай 3 поедет от станции метро "Чертановская", затем через Павелецкий вокзал до станции метро "Пролетарская";
  • трамвай 39 проследует от метро "Университет" через Павелецкий вокзал до "Пролетарской".

Вместо трамваев будут ходить автобусы маршрута 913, которые не будут останавливаться у станций метро "Павелецкая" и "Новокузнецкая". Они проедут через остров Балчуг и Бульварное кольцо до станции метро "Чистые пруды".

В связи с этим Дептранс рекомендовал пассажирам пользоваться метро до станции "Новокузнецкая".

Ранее на Савеловском направлении МЖД изменился график движения электричек. Это связано с работами по развитию инфраструктуры на участке Дмитров – Савелово и строительством новой станции Петровско-Разумовская.

В частности, до 29 августа в период с 09:30 до 14:35 будет приостанавливаться движение поездов. У некоторых составов изменится время отправления и прибытия, другие же электрички проследуют по укороченным маршрутам.

