Маршрут автобусов с919 в Щербинке изменится с 16 августа

Маршрут автобусов с919, следующих до Щербинского кладбища, изменится с 16 августа. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Отмечается, что теперь автобусы будут ходить в обе стороны по Молодцовскому проезду и Варшавскому шоссе вместо Симферопольского шоссе. Вне часов работы Щербинского кладбища автобусы пойдут от остановки "Чертаново Южное" до остановки "Варшавское шоссе, 261" под номером с919к.

Ранее столичный Дептранс сообщил, что автобусы маршрута №616 будут ходить по улице Гарибальди без оттянутого разворота с 16 августа. Данные изменения уменьшат время в пути, что позволит автобусам ходить чаще.

При этом в ведомстве отметили для проезда к остановке "МФЦ Ломоносовский" пассажирам надо будет пользоваться автобусами маршрутов №1 и 113.