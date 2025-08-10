Автобусы маршрута №616 пойдут без оттянутого разворота в Ломоносовском районе с 16 августа

Фото: 123RF/lightpoet

Автобусы маршрута №616 будут ходить по улице Гарибальди без оттянутого разворота с 16 августа, сообщила пресс Дептранса Москвы.

В ведомстве уточнили, что изменения уменьшат время в пути, что позволит автобусам ходить чаще. При этом, чтобы проехать к остановке "МФЦ Ломоносовский" пассажирам следует пользоваться автобусами маршрутов №1 и 113.

Ранее столичный Дептранс сообщил, что электробусы заменили автобусы на маршруте № 519 в центре и на северо-востоке Москвы. Транспорт соединил районы Марьина Роща, Бутырский и Мещанский, 11 станций рельсового каркаса, а также несколько парков, культурных объектов, учебных и медицинских заведений, торговых центров.

Также электробусы вышли на еще один маршрут в ТиНАО. Он соединяет районы Внуково, Коммунарка, Филимонковский и Теплый Стан. Маршрут №878 предлагает пассажирам добраться до аэропорта Внуково, станций метро и Московских центральных диаметров (МЦД), торговых комплексов, образовательных и медицинских учреждений.