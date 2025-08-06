Два новых магистральных маршрута свяжут восток и юго-восток Москвы

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Два новых магистральных маршрута автобусов и электробусов заработают в Москве с 9 августа. Они свяжут восток и юго-восток города, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Новые магистральные маршруты образуют хордовый коридор между ЮВАО и ВАО. Около 40 современных автобусов и электробусов российского производства будут подъезжать ближе к станциям метро, МЦД и социальным объектам, а также помогут пассажирам комфортнее и быстрее передвигаться", – цитирует его портал мэра и правительства Москвы.

Маршрут М64 заменит Т64. Автобусы начнут курсировать от станции метро "Выхино" и в район Ивановское. Также при помощи слияния маршрутов Т74 и № 232 появился М74, электробусы которого будут ходить от станции Курьяново МЦД-2 до станции Новогиреево МЦД-4 через шесть районов Москвы, восемь станций метро и МЦД.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новые маршруты будут иметь общий участок между станцией метрополитена "Выхино" и остановкой "Управа района Вешняки". Здесь пассажирам будет доступна пересадка с одного маршрута на другой. Бесплатно можно пересесть или вернуться на маршрут в течение 90 минут. Для этого необходимо привязать карту "Тройка" в личном кабинете приложения "Метро Москвы" или "Московский транспорт" и оплатить первую поездку.

Система бесплатных пересадок помогла пассажирам сэкономить свыше 83,7 миллиона рублей с начала года и более 667 миллионов – с момента ее запуска.

Вместе с тем с 9 августа в столице запустят маршрут Т30 под № 650. Его трасса не изменится.

Ранее в Москве появился 220-й электробусный маршрут, транспорт по которому будет курсировать от станции метро "Теплый Стан" до МЦД Кокошкино. Электробусы вышли на маршрут № 878, соединяющий муниципальные округа ТиНАО с ЮЗАО. При этом с начала года в столице появилось 42 электробусных маршрута, и их количество продолжает расти.

