Собянин сообщил об обновлении автобусной маршрутной сети для жителей Куркина

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Сеть автобусных маршрутов обновили в столичном районе Куркино, улучшив связь с соседними районами – Тушино и Митино, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, теперь тысячи пассажиров могут экономить время и легко добираться до метро. Он обратил внимание на то, что некоторые остановки, которые не пользовались большим спросом, были переведены в режим "по требованию". Также было изменено расписание в утренние часы пик, что позволило сократить время в пути.

Кроме того, у станции метро "Планерная" объединили все остановки для автобусов, чтобы было легче пересаживаться и строить маршрут.

"Продолжаем работать над развитием транспортной сети в разных районах Москвы – чтобы поездки были максимально быстрыми и комфортными", – заключил Собянин.

Между тем на московские улицы уже вышли 12 электробусов нового поколения. Речь идет о маршрутах 384 и 384к, которые ходят от Савеловского до Белорусского вокзала и станции метро "ЦСКА". Уникальность новой модели в том, что у нее более прочная конструкция, также увеличена технологичность сборки и стойкость корпуса к коррозии.