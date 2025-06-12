Собянин: 12 электробусов нового поколения вышли на улицы Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На улицы столицы вышли 12 электробусов нового поколения, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Речь идет о маршрутах 384 и 384к, которые курсируют от Савеловского вокзала до Белорусского вокзала и станции метро "ЦСКА". Уникальность новой модели в том, что у нее более прочная конструкция, увеличена технологичность сборки и стойкость корпуса к коррозии.

"Для удобства посадки и высадки пассажиров средние и задние двери теперь открываются наружу, не занимая место в салоне", – отметил мэр.

Кроме того, площадку для колясок и велосипедов увеличили на 15%, оснастили место для ручной клади и сделали климатическую систему еще эффективней. В итоге количество электрических отопителей салона выросло с 5 до 8 штук.

"Новый электробус полностью оборудован для комфортного проезда маломобильных граждан. Предусмотрены откидная аппарель у средних дверей, специальное место для колясок и кнопка вызова водителя", – отметил Собянин.

В салоне также есть зарядки для телефонов, цифровые валидаторы карт, медиаэкраны и умное освещение, которое меняется в зависимости от времени суток. Было увеличено и рабочее место водителя, у него появился электронный ручной тормоз, а также выросли диапазоны и количество регулировок водительского кресла.

"Всего в этом году в город придут 400 таких электробусов", – заключил градоначальник.

В начале июня электробусы также вышли на маршруты с263 и с216. Электробусы курсируют около девяти станций метро и МЦК, а сами маршруты охватывают пять районов: Арбат, Пресненский, Хамовники, Дорогомилово и Раменки. Всего на них будут ходить шесть новых машин.

