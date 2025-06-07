Электробусы вышли на два новых маршрута в центре и на западе Москвы

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В субботу, 7 июня, электробусы вышли на маршрут с263, а с 9 июня они начнут обслуживать маршрут с216, который будет доступен только по будням. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутова.

Маршруты проходят около девяти станций метро и МЦК и охватывают пять районов: Арбат, Пресненский, Хамовники, Дорогомилово и Раменки. Всего на них будут курсировать шесть машин.

"Новые экологичные маршруты начинаются у стадиона "Лужники": с216 идет до метро "Краснопресненская", а с263 – до станции метро "Раменки", – пояснил вице-мэр.

Ранее на семи маршрутах наземного столичного транспорта ввели шесть новых остановок. Остановочные павильоны заработали рядом с жилыми домами, соцобъектами и станциями рельсового каркаса. Теперь там останавливаются автобусы и электробусы, на которых в будние дни совершают свыше 34 тысяч поездок, рассказал Ликсутов.