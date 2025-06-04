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04 июня, 06:20

Транспорт

"Мой район. Новости": трамвайный разворот реконструировали на Чистопрудном бульваре

"Мой район. Новости": трамвайный разворот реконструировали на Чистопрудном бульваре

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На Чистопрудном бульваре Москвы завершили реконструкцию трамвайного разворота. Теперь он будет частью строящейся линии от Комсомольской площади до Чистых прудов.

После обновления у разворотной линии появились специальные стрелочные переводы. Они позволят трамваям переходить с главного пути на примыкающие с автоматическим переводом направления движения. Протяженность уложенного пути на бульваре составляет около 110 метров.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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