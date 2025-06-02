Депутат Москвичев: овербукинг в ближайшее время в России введен не будет

В России могут запретить авиакомпаниям применять овербукинг. Получится ли воплотить инициативу на практике и к каким последствиям это приведет, разбиралась Москва 24.

Билеты есть – мест нет

Группа депутатов во главе с Леонидом Слуцким планирует внести в Госдуму законопроект против овербукинга. Мера позволит исключить прецеденты, при которых авиакомпании продают на рейсы больше билетов, чем предусмотрено мест в самолете, сообщили "Известия".

По мнению авторов инициативы, такая практика вызвана стремлением перевозчиков извлечь максимальную прибыль. Однако в конечном итоге это приводит к нарушению прав пассажиров, говорится в пояснительной записке к документу.





Леонид Слуцкий депутат Госдумы Наш законопроект предлагает запретить овербукинг — количество проданных билетов должно четко соответствовать числу посадочных мест в самолетах.

А в Минтрансе, напротив, ранее предлагали узаконить овербукинг. При этом меру планируют внедрить на ограниченном количестве рейсов.

"Базовые принципы, которые мы для себя ставим в качестве приоритета, – это высокий уровень обслуживания пассажира, информирование на каждом этапе бронирования, обязательное предоставление компенсации. И самое главное – мы говорим о том, что сверхбронирование возможно только на рейсах, летающих не реже чем дважды в сутки, возможно, цифра будет больше", – пояснял заместитель министра транспорта Дмитрий Зверев в ходе выступления на XIII Петербургском международном юридическом форуме.

В то же время от сверхбронирования будут защищены некоторые категории граждан, включая пассажиров с детьми и многодетных, уточнял чиновник.

Учесть все интересы

Овербукинг используется российскими авиакомпаниями де-факто, отметил в разговоре с Москвой 24 председатель комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев. Однако, по его словам, вместо запрета его нужно утвердить де-юре.





Евгений Москвичев председатель комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Мировая практика показывает, что до 5% купивших билеты пассажиров не являются на рейс. И нужно сделать так, чтобы у тех, кто действительно хочет улететь, была эта возможность. Поэтому будем рассматривать вопрос, чтобы какой-то процент билетов или один билет на 50 пассажиров продавался через сверхбронирование.

В то же время в случае легализации овербукинга должно быть закреплено право граждан отказаться от перелетов с этой опцией, указал депутат. Тем же, кто купит место на рейс, но не сможет улететь, хотят предоставлять, например, компенсации, бесплатные обеды и место для отдыха на время ожидания следующего самолета. Также Москвичев подтвердил заявление представителя Минтранса, что инициатива не должна распространиться на многодетные семьи и другие категории граждан.

При этом парламентарий подчеркнул, что ожидать легализации овербукинга в ближайшее время не стоит. Пока эту инициативу будут только обсуждать, добавил депутат.



Исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев, в свою очередь, рассказал Москве 24, что овербукинг помог бы и пассажирам, и авиакомпаниям.





Олег Пантелеев исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Сейчас у перевозчиков нет лишних самолетов, и в сезон пикового спроса купить билеты в экономкласс может быть непросто. С помощью овербукинга на некоторые рейсы смогут продавать примерно 1–2% мест два раза. Это повысит экономическую эффективность авиалиний и позволит большему числу людей улететь.

Пока же столкнувшиеся с де-факто существующим овербукингом пассажиры могут защищать свои права в рамках Гражданского кодекса, отметил Пантелеев. По его словам, в такой ситуации стоит обратиться с досудебной претензией в авиакомпанию и потребовать тот объем средств, который пострадавший считает нужным. Если ему откажутся переводить деньги, следует обращаться в суд, заключил эксперт.

