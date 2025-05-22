Daily Mail: в 2026 году могут появиться "стоячие" места для авиапассажиров

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/aviointeriors

Лоукостеры хотят разместить в самолетах "стоячие" места. Компания Avionteriors уже приступила к разработке таких сидений, передает Daily Mail.

По информации СМИ, такие сиденья позволят только присаживаться, облокачиваясь на спинку. Они могут появиться в 2026 году. Такие кресла позволят увеличить вместимость в салоне на 20%. Однако официально никакие авиакомпании не подтверждали информацию о таких планах.

"Стоячие" кресла, или Skyrider 2.0, впервые представили в 2018 году в Гамбурге. Производитель тогда сообщал, что они способны обеспечить плотную рассадку. Как сообщает Avionteriors, они весят вполовину меньше стандартных сидений, следовательно, перелет на таких местах будет стоить дешевле.

Интерес к такой идее создания кресел давно выражал глава авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири. В 2012 году он сообщал, что планирует размесить 10 рядов стоячих мест в Boeing 737-800. О'Лири отмечал, что билеты могли бы стоить от 1 до 5 фунтов стерлингов.

СМИ при этом отметили, что такие кресла не произвели впечатления на пользователей в соцсетях.

Ранее сообщалось, что авиакомпании Турции начнут штрафовать пассажиров, которые встают с мест до остановки самолета. Экипажи обязали чаще предупреждать граждан о запрете покидать кресла до отключения табло "Пристегните ремни" и полной остановки самолета.

По информации газеты Milliyet, кроме штрафа, среди вариантов санкций рассматривалось и внесение авиакомпаний в черный список.

