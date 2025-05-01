Мошенники активно используют туристические телеграм-чаты для обмана россиян

Фото: 123RF/diy13

Мошенники начали создавать телеграм-чаты с якобы оказанием туристических услуг для хищения денег и персональных данных граждан. Об этом сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России в беседе с ТАСС.

Туристические телеграм-чаты мошенников представляют собой небольшие тематические сообщества по разным странам, курортам и отелям, где злоумышленники притворяются туристами, которые якобы ищут себе попутчиков. Также они могут выдать себя за гидов и пригласить потенциальную жертву на дешевую экскурсию в популярных туристических местах.

Далее мошенники могут попросить внести предоплату за якобы оказываемые услуги или предложить зарегистрироваться на фейковом сайте, где необходимо указать персональные и платежные данные, которые будут похищены.

Сотрудники МВД рекомендуют бронировать туристические туры только на официальных сайтах фирм с проверенными отзывами, чтобы избежать мошенничества.

Ранее россиян предупредили о новых мошеннических схемах, связанных с Днем Победы. Мошенники могут начать звонить ветеранам или их родственникам, представляясь сотрудниками Социального фонда, Минтруда или социальной защиты. В разговоре они будут просить назвать код из смс или реквизиты карты, чтобы якобы получить выплаты к 80-летию Победы.