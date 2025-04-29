Россиян предупредили о новых мошеннических схемах, связанных с Днем Победы

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Эксперты платформы "Мошеловка Народного фронта" предупреждают россиян о новых мошеннических схемах на 9 Мая. В этот период времени злоумышленники будут активно использовать тему 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает РИА Новости.

Мошенники могут начать звонить ветеранам или их родственникам, представляясь сотрудниками Социального фонда, Минтруда или социальной защиты. В разговоре они будут просить назвать код из смс или реквизиты карты, чтобы якобы получить выплаты к 80-летию Победы.

Также злоумышленники будут использовать схему с фейковыми приглашениями на парад Победы. Якобы для бронирования места нужно будет перейти по ссылке и ввести код из смс.

Эксперты платформы предупреждают, что фишинговые ссылки от мошенников ведут на поддельные сайты государственных органов, где жертва оставляет свои личные данные неизвестным.

Ранее в Госдуме рассказали, как защитить своего ребенка от мошенников в онлайн-играх. Преступники могут предлагать детям бесплатную игровую валюту, редкие предметы, подписку в обмен на выполнение неких заданий. Речь идет о передаче доступа к телефону своих родителей и сообщению кодов из поступивших СМС. Такие предложения – это уловка, с помощью которой мошенники пытаются получить доступ к финансовым данным или аккаунтам.