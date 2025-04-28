В МВД рассказали, как мошенники на сайтах знакомств взламывают iPhone жертв

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Аферисты стали использовать сайты знакомств, чтобы взламывать iPhone жертв через iCloud. Об этом сообщает пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

По данным ведомства, организаторы преступной схемы заранее подготавливают контент: инструкции, скрипты общения, видеокружки и голосовые сообщения. После они создают фальшивые профили на сайтах знакомств, чаще всего – в "Дайвинчике".

Мошенники ведут себя обаятельно, создавая у жертв иллюзию возможной личной встречи. Под различными предлогами они уговаривают человека выйти из своего Apple ID, ввести их данные в настройках iCloud или подтвердить "служебную операцию" через код по СМС.

После получения доступа злоумышленники активируют через iCloud режим пропажи, что приводит к блокировке устройства на серверах Apple. Стандартными методами разблокировать телефон невозможно, говорится в сообщении.

Затем жертве приходит сообщение с требованием заплатить за разблокировку. Сумму злоумышленники устанавливают небольшую, чтобы увеличить вероятность оплаты. Однако даже после перевода денег телефон не разблокируют – следуют новые требования о дополнительных платежах.

Ранее член думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин рассказал, как защитить ребенка от мошенников в онлайн-играх. Он отметил, что детям могут предлагать бесплатную игровую валюту, редкие предметы, подписку в обмен на выполнение неких заданий.

По его словам, следует объяснить ребенку, что в играх бесплатные бонусы обычно не требуют ввода личной информации. Кроме того, он призвал рассказать детям, что не следует доверять незнакомцам.