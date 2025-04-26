МВД предупредило о новой схеме мошенничества под видом трудоустройства

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Мошенники могут не только использовать украденные или утерянные паспорта, но и похищать паспортные данные под предлогом трудоустройства или во время ксерокопирования. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МВД России.

В ведомстве рассказали, что аферисты часто маскируют свои действия с использованием паспорта под трудоустройство. К примеру, соискателя выгодной вакансии просят на время оставить "работодателям" документы для оформления в штат. В действительности злоумышленники используют паспорт жертвы по своему усмотрению.

По сведениям МВД, в подобную противоправную деятельность с использованием паспортов нередко вовлекаются студенты, пенсионеры и безработные. Например, им без особых поводов может поступить приглашение стать учредителем фирмы. Как правило, в подобных ситуациях речь идет о фирме-однодневке – формально легальной коммерческой организации, однако на практике необходимой лишь для прикрытия мошенничества и легализации незаконных денег.

Россиян призвали внимательно и бережно относиться к своему паспорту. В случае утери документа или при обращении неизвестных с просьбой оформить на себя некую организацию следует сразу же обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

Ранее граждан предупреждали, что мошенники начали обманывать ветеранов, предлагая им "особые выплаты" и ценные подарки ко Дню Победы. Злоумышленники представляются сотрудниками соцзащиты, муниципальных администраций или специалистами портала "Госуслуги".

Кроме того, перед периодом сдачи экзаменов мошенники могут в мессенджерах предлагать школьникам получить ответы к ЕГЭ и ОГЭ или помочь решить задания.