Эксперт Хаминский предупредил об активизации мошенников перед сдачей ЕГЭ и ОГЭ

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Перед периодом сдачи экзаменов мошенники могут в мессенджерах предлагать школьникам получить ответы к ЕГЭ и ОГЭ или помочь решить задания. Об этом предупредил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с RT.

По его словам, злоумышленники, используя доверчивость обучающихся, отправляют им ссылки на ресурсы, на которых якобы можно скачать ответы на экзаменационные задания. Однако чаще всего за этими ссылками скрывается вредоносное программное обеспечение, устанавливающееся на смартфон жертвы.

"Кроме того, мошенники зачастую просят указать персональные данные, собирая их для своих незаконных целей", – добавил Хаминский.

Он также обратил внимание, что при покупке ответов на экзамены школьники отправляют деньги мошенникам. Наиболее эффективный способ борьбы с таким мошенничеством – это удаление сообщений и блокировка отправителя.

Помимо этого, чтобы предотвратить подобные действия злоумышленников, родители могут взять телефоны детей на контроль, отметил руководитель центра. Это можно сделать при помощи специальных программ, функционал которых направлен на разрешение или запрет пользования приложениями на устройстве ребенка.

"В совокупности все это позволит минимизировать риск того, что ваши дети станут жертвами мошенников", – подытожил Хаминский.

Вместе с тем Рособрнадзор напомнил, что схема злоумышленников с продажей якобы настоящих ответов к экзаменам существует в Сети на протяжении 10 лет. Однако мошенники после того, как получают аванс за решение экзаменационных заданий или отправку настоящих вариантов контрольно-измерительных материалов (КИМ) ОГЭ и ЕГЭ, пропадают.

Ведомство посоветовало использовать официальные материалы, например сайт Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) или раздел "Навигатор ГИА" на сайте Рособрнадзора.