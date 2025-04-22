Депутат Немкин: кибермошенники начали активно осваивать подростковую аудиторию

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Кибермошенники начали активно осваивать подростковую аудиторию. Об этом сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин RT.

Сейчас в соцсетях распространены фейковые розыгрыши, где участникам обещают дорогие призы. В результате мошенники выманивают у подростков личные данные, номера банковских карт родителей или доступ к аккаунтам, чтобы якобы подтвердить выигрыш, пояснил депутат.

Еще одним опасным трендом, по мнению Немкина, является вербовка молодежи в схемы легкого заработка. Им предлагают заработать на маркетплейсах или пройти тестирование банковских сервисов, где нужно открыть счет, оформить карту или передать данные. В итоге подростков, которые ничего не подозревают, вовлекают в обналичивание или отмывание денежных средств, делая их соучастниками преступлений.

Также злоумышленники могут выманивать у молодых людей личную информацию, а после – шантажировать.

Депутат считает, что родителям важно говорить с детьми на языке доверия. Подросткам нужно объяснить, что в интернете, как и в реальной жизни, не все люди честны, а просьба о личной информации должна настораживать, подчеркнул Немкин. Если подросток все же столкнулся с подозрительной активностью или стал жертвой обмана, то родители могут обратиться в школу, полицию или Роскомнадзор.

Второй пакет мер против деятельности кибермошенников разрабатывается в России. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев. По словам министра, работа, направленная на противодействие мошенникам в цифровом пространстве, не будет остановлена.