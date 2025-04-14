Минцифры анонсировало второй пакет мер против кибермошенников

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Второй пакет мер против деятельности кибермошенников разрабатывается в России, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

Как уточнил министр, работа, направленная на противодействие мошенникам в цифровом пространстве, не будет остановлена. Кроме того, добавил Шадаев, не все пункты были включены в первый пакет мер.

"Здесь все, что дополнительно можем включить, мы с удовольствием и включим", – цитирует главу ведомства ТАСС.

Владимир Путин 1 апреля подписал закон о защите россиян от телефонного и интернет-мошенничества. Документ был принят Госдумой в конце марта. Согласно закону, в России будет создана база голосов мошенников, введена обязательная маркировка звонков на экранах телефонов и возможность отказа от рекламных обзвонов и сообщений.

Кроме того, закон предусматривает создание государственной информационной системы противодействия правонарушениям. Ее оператором станет Минцифры.

Ранее Путин высказал возмущение масштабами кибермошенничества в России. По его словам, ситуация крайне острая, а ущерб для граждан и государства от телефонных и интернет-мошенников приобрел недопустимые размеры.