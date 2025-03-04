Минцифры рассчитывает в 2025 году закрыть проблему кибермошенничества в России

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Минцифры РФ намерено в 2025 году полностью решить проблему кибермошенничества в стране, заявил замминистра цифрового развития Иван Лебедев в Совете Федерации. Его слова приводит ТАСС.

В настоящее время, по его словам, Россия ведет борьбу не с отдельными лицами, а с целыми группами мошенников, которые действуют в том числе при поддержке недружественных государств.

Однако для эффективного противодействия этой угрозе необходимо выходить на новый уровень, который позволил бы по-настоящему "поставить точку" в этом вопросе, считает политик.

"Мы очень много проводим в том числе закрытых совещаний. <...> Мне кажется, мы точно понимаем, что сегодня путем комплекса мер в 2025 году мы сможем создать условия, при которых полномасштабно закроем эту проблему", – подчеркнул Лебедев.

Ранее представитель Минцифры подтвердил, что власти начали работу над законопроектами, направленными на борьбу с кибермошенничеством. Некоторые из новых мер подразумевают введение запрета на использование зарубежных мессенджеров для служебной коммуникации или общения с гражданами.

Кроме того, инициативы предполагают введение обязательной маркировки звонков от организаций, а также вызовов с международных номеров и звонков, инициируемых с виртуальных АТС. Более того, госорганы, которые ведут оперативно-разыскную деятельность и несут ответственность за безопасность, смогут по запросу получать данные из информационных систем операторов связи.