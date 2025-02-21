Депутат Выборный предложил добавить в приложения кнопку "проверить на дипфейк"

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Зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный предложил сделать в приложениях кнопку "проверить на дипфейк" для информирования полиции о возможном кибермошенничестве. Об этом он рассказал Агентству "Москва".

"Онлайн-безопасность нужно усиливать. Это крайне актуальная задача и предложенные инициативы востребованы в обществе. Для эффективности борьбы с кибермошенниками нужен комплексный подход и тесное взаимодействие всех ведомств", – отметил он.

По словам парламентария, также будет целесообразно проработать на законодательном уровне вопрос кражи цифровой личности, введя новый квалифицирующий признак и установив наказание за это.

Как объяснил депутат, благодаря таким мерам удастся эффективно выявлять мошенников и пресекать преступления. Также это окажется хорошей превенцией, чтобы аферисты знали, что их преступления не останутся безнаказанными, добавил Выборный.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что использование дипфейков при совершении преступлений может стать отягчающим обстоятельством для злоумышленников в России. Данный вопрос сейчас обсуждается совместно с правоохранительными органами, уточнил руководитель ведомства, добавив, что считает это решение правильным. Кроме того, Шадаев подчеркнул важность создания в стране отечественных приложений, позволяющих распознавать дипфейки в реальном времени.

