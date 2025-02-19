Глава Минцифры Шадаев: дипфейки могут стать отягчающим обстоятельством при преступлениях

19 февраля, 12:47Безопасность
Фото: depositphotos/minervastock
Использование дипфейков при совершении преступлений может стать отягчающим обстоятельством для злоумышленников в России, заявил глава Минцифры Максут Шадаев, которого цитирует ТАСС.
Данный вопрос сейчас обсуждается совместно с правоохранительными органами, уточнил руководитель ведомства, добавив, что считает это решение правильным.
Также Шадаев подчеркнул важность создания в стране отечественных приложений, позволяющих распознавать дипфейки в реальном времени.
Мошенники уже начали использовать дипфейк-технологии для трудоустройства под личностью другого человека. Аферистов, которые представлялись кандидатами на различные должности, выявили эксперты польской компании Vidoc Security Lab (VSL).
Всего в мире было зафиксировано два таких случая, и оба раза злоумышленники успешно проходили предварительные этапы собеседований.
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