Парковки в Москве будут бесплатными 23 февраля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 февраля, 12:47

Безопасность
Главная / Новости /

Глава Минцифры Шадаев: дипфейки могут стать отягчающим обстоятельством при преступлениях

Дипфейки могут стать отягчающим обстоятельством при совершении преступления

Фото: depositphotos/minervastock

Использование дипфейков при совершении преступлений может стать отягчающим обстоятельством для злоумышленников в России, заявил глава Минцифры Максут Шадаев, которого цитирует ТАСС.

Данный вопрос сейчас обсуждается совместно с правоохранительными органами, уточнил руководитель ведомства, добавив, что считает это решение правильным.

Также Шадаев подчеркнул важность создания в стране отечественных приложений, позволяющих распознавать дипфейки в реальном времени.

Мошенники уже начали использовать дипфейк-технологии для трудоустройства под личностью другого человека. Аферистов, которые представлялись кандидатами на различные должности, выявили эксперты польской компании Vidoc Security Lab (VSL).

Всего в мире было зафиксировано два таких случая, и оба раза злоумышленники успешно проходили предварительные этапы собеседований.

"Техно": киберэксперты прогнозируют рост дипфейков и атак на умные дома в 2025 году

Читайте также


безопасностьтехнологии
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика