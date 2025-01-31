Депутат Певцов предложил запретить использовать образы умерших актеров для дипфейков

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Депутат ГД, народный артист РФ Дмитрий Певцов выступил за запрет использовать в фильмах образы умерших актеров с помощью искусственного интеллекта и дипфейков.

"Наши кинематографисты, недолго думая, ради извлечения прибыли и привлечения интереса к своим фильмам захотели эксплуатировать образы всеми любимых советских артистов – Юрия Никулина, Людмилы Гурченко, Леонида Куравлева, Вячеслава Тихонова, оживляя их, создавая дипфейки", – написал депутат в своем телеграм-канале.

Певцов считает это противоестественным, призывая дать четкое определение морали и права в этом вопросе. При этом стоит запретить использовать образ ушедшего из жизни, даже если его наследники не против.

"Все члены комитета Госдумы по культуре, где мы уже обсуждали вопрос, поддерживают эту позицию", – заключил он.

Ранее патриарх Кирилл рассказывал о рисках бесконтрольного использования и внедрения искусственного интеллекта. По его мнению, ИИ способен разрушить человеческую цивилизацию. Поэтому необходимо жестко контролировать развитие технологии, чтобы искусственный интеллект служил во благо людей.

