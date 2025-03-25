ГД приняла закон о защите граждан от кибермошенничества

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Депутаты Госдумы приняли сразу во втором и третьем чтениях законопроект по защите граждан от телефонного и интернет-мошенничества. Документ был внесен в нижнюю палату парламента в феврале.

Документом предусматривается создание базы голосов мошенников на основе госинформсистемы "Антифрод", обязательная маркировка звонков на экранах телефонов, возможность отказа от рекламных обзвонов и сообщений, а также запрет госорганам и банкам связываться с гражданами с помощью иностранных мессенджеров.

Согласно проекту, в России будет создана государственная информационная система противодействия правонарушениям. Ее оператором станет Минцифры.

Информация, обрабатываемая в системе, устанавливается российским правительством по согласованию с ФСБ. Пользователями будут являться Генпрокуратура, Следственный комитет, Центробанк, а также различные кредитные организации, операторы связи. Кабмин установит порядок взаимодействия госорганов и организаций с системой.

Кроме того, у граждан появится возможность вводить запрет на оформление сим-карты без личного присутствия. Также появится запрет передавать их третьим лицам, если это не близкие родственники.

Закон в том числе закрепляет обязанность банков распространять антифрод-мероприятия не только на онлайн-платежи, но и на банкоматы. Также граждане смогут назначать доверенных лиц для подтверждения денежных операций, а банки будут обязаны запрашивать и хранить в течение пяти лет копию доверенности на их проведение.

Вводится также ограничение суммы снятия наличных в размере 100 тысяч рублей в месяц со счетов, которые ранее были скомпрометированы в мошеннических схемах и попали в черные списки Центробанка.

Владимир Путин ранее возмутился масштабами кибермошенничества в России. Президент поручил как можно быстрее завершить работу над принятием нормативных решений по борьбе с мошенничеством.

Путин также высказался о предложении председателя СК Александра Бастрыкина считать использование кибермошенниками искусственного интеллекта отягчающим обстоятельством.