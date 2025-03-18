ГД приняла в I чтении проект о маркировке звонков на экранах телефонов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В России введут обязательную маркировку всех телефонных звонков компаний, включая массовые, на экранах мобильных телефонов. Мера войдет в проект о борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством, принятый Госдумой в первом чтении, пишет ТАСС.

Инициативу выдвинул кабмин в феврале. Она позволит гражданам сразу определить, кто им звонит – банк или сотовый оператор. При этом звонки без маркировки будут предупреждать о возможном мошенничестве.

Также проект предусматривает запрет на общение с гражданами через зарубежные мессенджеры для государственных органов и банков. Это связано с риском использования подложных аккаунтов.

Изменения вносятся в закон "О связи". Все оповещения для россиян будут бесплатными. Компании обязаны предоставлять оператору связи полные и достоверные сведения о звонках.

При этом у абонента будет возможность отказаться от получения рассылок. В случае если звонки продолжаются, он имеет право обратиться с жалобой к оператору. Последнего обяжут рассмотреть заявление и принять необходимые меры.

Вместе с тем в России планируется ввести обязательную маркировку интернет-звонков через виртуальные телефонные станции (АТС). По мнению вице-премьера – руководителя аппарата правительства России Дмитрия Григоренко, это поможет защитить граждан от мошенничества.