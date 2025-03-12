Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку ноутбуков и смартфонов

Фото: 123RF/olgavolodina

В Минпромторге России предложили с 1 сентября поэтапно ввести обязательную маркировку некоторых видов радиоэлектроники. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале правовых актов.

"С 1 сентября 2025 года ввести поэтапно обязательную маркировку отдельных видов радиоэлектроники (светотехнической продукции, ноутбуков и телефонов (смартфонов), печатных плат)", – отмечается в документе.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое расширяет перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке по системе "Честный знак".

С 1 сентября вводится обязательная маркировка самокатов, педальных автомобилей, других игрушек на колесах, колясок для кукол, самих кукол, а также наборов электрических автомобилей, головоломок и других товаров для детей. Маркировку введут для специй, чипсов, соусов, пряностей и других товаров.

