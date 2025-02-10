Самокаты и куклы получат обязательную маркировку "Честный знак" в РФ с 1 сентября

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое расширяет перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке по системе "Честный знак". Об этом заявили в пресс-службе правительства.

"С 1 сентября 2025 года начнется обязательная маркировка ряда детских игрушек – самокатов, педальных автомобилей и аналогичных игрушек на колесах, колясок для кукол, самих кукол, наборов электрических гоночных автомобилей для соревновательных игр, головоломок и ряда других товаров для детей до 14 лет", – говорится в сообщении.

Также маркировку введут для некоторых видов пищевой продукции в потребительской упаковке, среди которых, например, специи, чипсы, кукурузные палочки, соусы, пряности, сухие бульоны и разновидности сухого уксуса. С марта обязательной маркировке подлежат декоративная и уходовая косметика, бытовая химия.

Между тем с 1 сентября прошлого года в России ввели обязательную маркировку отдельных видов консервов, растительных масел, масложировой продукции и безалкогольного пива. Отмечалось, что маркировка продуктов будет проводиться в несколько этапов.

С этого же дня ввели маркировку кормов для животных и ветпрепаратов. С 1 октября 2024 года производители и импортеры начали маркировать сухие корма и лакомства, а также ветеринарные лекарственные препараты. С 1 марта текущего года маркировка коснется влажных кормов для животных.