Маркировку звонков через виртуальные телефонные станции могут ввести в России

Фото: depositphotos/stockasso

В России планируется ввести обязательную маркировку интернет-звонков через виртуальные телефонные станции (АТС). Это поможет защитить граждан от мошенничества, сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера – руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

Как отмечается, данная мера входит в комплексный законопроект по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством.

Кабмин ранее предложил ввести обязательную маркировку звонков на экранах телефонов. В таком случае граждане смогут сразу понять, кто именно им звонит – банк или сотовый оператор. При этом звонок без маркировки будет предупреждать россиян о возможном мошенничестве.

Кроме того, инициатива предполагает запрет на общение с гражданами через зарубежные мессенджеры для госорганов и банков. Это связано с возможным использованием подложных аккаунтов.

В свою очередь, председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в профильный комитет нижней палаты парламента законопроект по защите россиян от телефонного и интернет-мошенничества. Предполагается, что документ рассмотрят в приоритетном порядке.

