Мошенники стали обманывать ветеранов с помощью "особых выплат" перед 9 Мая

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Мошенники начали обманывать ветеранов, предлагая им "особые выплаты" и ценные подарки ко Дню Победы. Об этом РИА Новости заявили в одной из IT-компаний.

Злоумышленники представляются сотрудниками соцзащиты, муниципальных администраций или специалистами портала "Госуслуги". Для получения выплат и подарков они требуют от граждан данные банковских карт, паспортные сведения или коды из СМС якобы для "оформления документов" или "уплаты комиссии".

Эксперты отметили, что такие схемы повторяются из года в год, однако обновляются с учетом технологических трендов. Например, появляются фишинговые сайты, программы для клонирования голоса и дипфейки.

Часто аферисты в разговоре с пожилыми людьми настаивают на "срочности", чтобы жертвы не успели проконсультироваться с родственниками или соцзащитой, подчеркнул эксперт по социотехническому тестированию Яков Филевский.

Кроме того, мошенники используют фишинговые сайты, где якобы для получения выплат и подарков необходимо заплатить "комиссию" через онлайн-форму оплаты. После ввода данных банковской карты злоумышленники получают доступ к счетам жертвы, уточнил эксперт.

По мнению Филевского, вероятность обмануть пожилых людей у аферистов выше, так как пенсионерам объективно сложнее жить в современную эпоху. Также мошенники активно давят на эмоции, используя важный для России праздник, и обещают ветеранам "чудо" в виде подарка со стороны властей, тем самым эксплуатируя доверие к госорганам.

Кроме того, мошенники могут активизироваться и перед майскими праздниками, предупредили эксперты. В частности, они привлекают жертв выгодными условиями или предложениями "здесь и сейчас". Россиян предупредили, что если цена товара ниже средней по рынку, то это должно вызвать подозрения.