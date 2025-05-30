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30 мая, 00:10

Транспорт

"Мой район. Новости": трамвайная линия свяжет четыре административных округа Москвы

"Мой район. Новости": трамвайная линия свяжет четыре административных округа Москвы

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Четыре административных округа Москвы свяжет трамвайная линия на проспекте Академика Сахарова. У жителей появится много новых маршрутов. Например, время в пути на трамвае от Площади трех вокзалов до Павелецкого сократится в 1,5 раза и составит всего 20 минут.

Около станции метро "Чистые пруды" уже идут работы по присоединению существующих путей к новой линии. Там приступили к укладке нового трамвайного полотна по самой современной технологии.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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