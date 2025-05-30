"Мой район. Новости": трамвайная линия свяжет четыре административных округа Москвы

Четыре административных округа Москвы свяжет трамвайная линия на проспекте Академика Сахарова. У жителей появится много новых маршрутов. Например, время в пути на трамвае от Площади трех вокзалов до Павелецкого сократится в 1,5 раза и составит всего 20 минут.

Около станции метро "Чистые пруды" уже идут работы по присоединению существующих путей к новой линии. Там приступили к укладке нового трамвайного полотна по самой современной технологии.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".