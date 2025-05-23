В "Коломенском" открылся винтажный маркет

В музее-заповеднике "Коломенское" начал работу винтажный маркет. Посетителей ждет обновленная экспозиция, где представлены редкие самовары, русский фарфор, включая дулевские сервизы, а также коллекционные игрушки, автомобили и элементы моды 50–70-х годов. Часть экспонатов можно не только посмотреть, но и приобрести.

Как отметил организатор маркета Валерий Архипов, каждые выходные гостей будут ждать тематические выставки – от пионерии и Олимпиады до дней памяти Владимира Высоцкого и Виктора Цоя. Запланированы мастер-классы, художественные конкурсы и ретро-мероприятия.

Маркет проходит в рамках проекта "Лето в Москве" и продлится все лето. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.