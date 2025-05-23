Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 мая, 17:30

Город

В "Коломенском" открылся винтажный маркет

В "Коломенском" открылся винтажный маркет

Социальная инфраструктура района Бирюлево Западное получит современное обновление

Собянин: 31 мая и 1 июня в Москве пройдет сразу три спортивных праздника

В Москве 23 мая стало самым жарким днем месяца

Артисты Театра сатиры поздравили московское метро с 90-летием

"Атмосфера": ясная погода ожидается в Москве 24 мая

Собянин: корпус школы в Бирюлеве Западном будет обновлен к сентябрю

Шестая Московская неделя интерьера и дизайна открылась в "Манеже"

Москвичам рассказали, какие мероприятия пройдут в эти выходные

Москвичам рассказали, какие праздники и фестивали пройдут в столице летом

В музее-заповеднике "Коломенское" начал работу винтажный маркет. Посетителей ждет обновленная экспозиция, где представлены редкие самовары, русский фарфор, включая дулевские сервизы, а также коллекционные игрушки, автомобили и элементы моды 50–70-х годов. Часть экспонатов можно не только посмотреть, но и приобрести.

Как отметил организатор маркета Валерий Архипов, каждые выходные гостей будут ждать тематические выставки – от пионерии и Олимпиады до дней памяти Владимира Высоцкого и Виктора Цоя. Запланированы мастер-классы, художественные конкурсы и ретро-мероприятия.

Маркет проходит в рамках проекта "Лето в Москве" и продлится все лето. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Лето в Москве
городвидеоРоман КарловНаталия Шкода

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика