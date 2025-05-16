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16 мая, 16:15

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Москвичам представили концепцию благоустройства парка "Крылатские холмы"

Москвичам представили концепцию благоустройства парка "Крылатские холмы"

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В Москве представили концепцию обновленного парка "Крылатские холмы". Территория будет разделена на зоны для разных видов отдыха – от спокойных прогулок до активного спорта. Для горожан оборудуют экотропы, велотрассы и маунтин-байк площадку.

Как рассказали эксперты, разделение потоков велосипедистов и пешеходов позволит избежать конфликтов и сделать отдых комфортным. По словам урбанистов, в столице продолжается развитие велоинфраструктуры – только за последние четыре года протяженность велодорожек увеличилась в полтора раза.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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