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15 мая, 12:15

Происшествия

Грузовик загорелся на Юго-Восточной хорде в Москве

Грузовик загорелся на Юго-Восточной хорде в Москве

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Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени. Например, на Юго-Восточной хорде в эти минуты горит грузовик. Очевидцы сняли кадры между Волгоградским и Рязанским проспектом. Дым видно за несколько километров.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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