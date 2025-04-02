02 апреля, 21:45Происшествия
"Московский патруль": домашние питомцы отравились ядовитым веществом в Подмосковье
Несколько домашних питомцев отравились ядовитым веществом в жилом комплексе в Подмосковье. Двоих из них удалось спасти, однако один погиб. При этом догхантеров замечали как в столице, так и в области.
Президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский рассказал, как определить отравление у собак. По словам эксперта, питомец забивается в угол, отказывается от еды и воды, а также не реагирует на команды. При таком поведении Уражевский рекомендовал обращаться к ветврачам.
Подробнее – в программе "Московский патруль".