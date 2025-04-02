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02 апреля, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": домашние питомцы отравились ядовитым веществом в Подмосковье

"Московский патруль": домашние питомцы отравились ядовитым веществом в Подмосковье

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Несколько домашних питомцев отравились ядовитым веществом в жилом комплексе в Подмосковье. Двоих из них удалось спасти, однако один погиб. При этом догхантеров замечали как в столице, так и в области.

Президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский рассказал, как определить отравление у собак. По словам эксперта, питомец забивается в угол, отказывается от еды и воды, а также не реагирует на команды. При таком поведении Уражевский рекомендовал обращаться к ветврачам.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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