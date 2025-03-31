Подготовка цветников к весенне-летнему сезону началась в Москве

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В столице началась подготовка городских цветников к весенне-летнему сезону, сообщила пресс-служба комплекса горхозяйства Москвы.

Специалисты очистят их от мусора и древесной щепы, прорыхлят землю и внесут удобрения, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Он отметил, что в апреле запланирована высадка цветочной рассады.

Первой на клумбах появится виола, поскольку она может выдержать заморозки до минус 3 градусов. К майским праздникам в городе распустятся несколько миллионов тюльпанов, которые были высажены осенью 2024 года, уточнил вице-мэр.

В данный момент в теплицах подготавливают цветочную рассаду. При выращивании растений используют автоматизированный посевной комплекс, системы подачи света, досветки и туманообразования, а также капельный полив. Благодаря этому удается создать особый микроклимат, вырастить сильные и здоровые цветы, пояснили в пресс-службе.

К летнему сезону в Москве также подготовят 270 прудов. Общая площадь акваторий водоемов и их береговой территории составляет более 700 гектаров. Работы будут проводиться вручную, чтобы полностью очистить все участки.

Различный мусор на берегах уберут сотрудники Мосводостока. Они также приведут в порядок газоны.